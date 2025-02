Prefeitura de Rondonópolis valoriza docentes com premiação inusitada de carros zero-quilômetro

Em uma ação inédita que promete transformar o cenário educacional local, o prefeito Cláudio Ferreira anunciou a premiação de sete professores com carros zero-quilômetro. Durante a cerimônia de abertura do ano letivo de 2025, Cláudio Ferreira destacou a importância de reconhecer e incentivar os profissionais que se destacam no desempenho escolar de suas turmas, reforçando o compromisso de sua gestão com a valorização da educação.

