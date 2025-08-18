Prefeitura de Sinop abre inscrições para Casamento Abençoado a partir desta terça-feira (19) A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, abre nesta terça-feira (19) as inscrições para o Casamento Abençoado...

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, abre nesta terça-feira (19) as inscrições para o Casamento Abençoado, projeto desenvolvido pelo município em parceria com o Governo do Estado. A iniciativa atende casais de baixa renda que desejam oficializar a união civil sem custos, com garantia de direitos legais. As inscrições seguem até 12 de setembro e devem ser feitas presencialmente na Secretaria.

