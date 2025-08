Prefeitura de Sinop abre inscrições para cursos do programa Qualifica Turismo A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, inicia no próximo dia 06 de agosto as inscrições...

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, inicia no próximo dia 06 de agosto as inscrições para os primeiros cursos de qualificação do programa Qualifica Turismo, lançado oficialmente no último dia 29 de julho. Nesta primeira etapa, serão ofertados dois cursos: Iniciação Profissional em Turismo: Cultura, Ecoturismo e Roteiros, com carga horária de 60 horas; Atividades Básicas em Recepção Hoteleira, com carga horária de 16 horas.

