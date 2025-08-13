Prefeitura de Sinop abre inscrições para o 33º Jogos Olímpicos e o 2º Jogos Paralímpicos Estão abertas as inscrições para a 33ª edição dos Jogos Olímpicos e 2ª edição dos Jogos Paralímpicos de Sinop, o maior evento esportivo...

Estão abertas as inscrições para a 33ª edição dos Jogos Olímpicos e 2ª edição dos Jogos Paralímpicos de Sinop, o maior evento esportivo, na modalidade olímpica, do Norte do estado de Mato Grosso. O evento, que é organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, terá sua abertura no dia 31 de agosto no Estádio Municipal Massami Uriú – O Gigante do Norte, às 18h.

