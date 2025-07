Prefeitura de Sinop certifica 282 profissionais da educação durante cerimônia de posse A Secretaria de Administração e Modernização realizou, na noite de ontem (23), a certificação de 282 profissionais da educação, aprovados... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h58 ) twitter

A Secretaria de Administração e Modernização realizou, na noite de ontem (23), a certificação de 282 profissionais da educação, aprovados e contratados por meio do maior concurso público da história de Sinop. O evento aconteceu no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e contou com a presença dos novos servidores e de autoridades municipais. O prefeito Roberto Dorner explica que é uma sensação de dever cumprido poder celebrar esse momento de posse e certificação junto aos novos servidores municipais. “Esse foi o maior concurso feito em Sinop. E hoje temos muito orgulho de estar entregando 282 posses para esses servidores da educação, para que nosso município fique servido de professores concursados, trabalhando, para fazer uma educação de qualidade aos nossos filhos e aos nossos netos”, avaliou. Para mais detalhes sobre essa importante conquista para a educação de Sinop, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sinop bate recorde de medalhas no Atletismo e é vice-campeã geral nos Jogos Escolares e Estudantis

