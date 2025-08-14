Prefeitura de Sinop convoca população para atualização cadastral e pesagem do Bolsa Família A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, irá disponibilizar três locais para atualização cadastral e pesagem...

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, irá disponibilizar três locais para atualização cadastral e pesagem do programa Bolsa Família, do Governo Federal, nos próximos dias. A pesagem faz parte dos requisitos obrigatórios da avaliação de saúde para a manutenção do programa. Os atendimentos serão realizados nos dias 16, 21, 22 e 23 de agosto, no Cras Paulista, EMEB Sadão Watanabe e Cras Palmeiras.

