Prefeitura de Sinop divulga programação de palestras e rodas de conversa do Agosto Lilás A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início à programação das atividades do Agosto Lilás...

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início à programação das atividades do Agosto Lilás no município e divulgou o calendário completo de ações. A campanha, de alcance nacional, busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica. Em Sinop, serão realizadas palestras e rodas de conversa em diferentes unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: