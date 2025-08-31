Prefeitura de Sinop e parceiros alinham ações do programa MT Produtivo A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou na manhã desta sexta-feira (29) uma reunião com...

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou na manhã desta sexta-feira (29) uma reunião com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco e com representantes da Empaer-MT e da Cooperativa de Agricultura Familiar de Sinop (Cooperafs). O encontro discutiu os avanços do programa MT Produtivo na região, iniciativa do Governo do Estado que conta com recursos do Banco Mundial para fortalecer a agricultura familiar em Mato Grosso.

