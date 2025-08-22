Prefeitura de Sinop intensifica campanha Cidade Limpa e orienta empresários sobre retirada de outdoors
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tem intensificado as ações da campanha Cidade Limpa, voltada ao combate à poluição visual e ao cumprimento da lei municipal nº 616/2001, que dispõe sobre a identidade visual e a publicidade em espaços públicos do município. Desde maio, outdoors e painéis instalados de forma irregular vêm sendo retirados em diversas regiões da cidade.
