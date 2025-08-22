Prefeitura de Sinop intensifica campanha Cidade Limpa e orienta empresários sobre retirada de outdoors A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tem intensificado as ações da campanha...

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tem intensificado as ações da campanha Cidade Limpa, voltada ao combate à poluição visual e ao cumprimento da lei municipal nº 616/2001, que dispõe sobre a identidade visual e a publicidade em espaços públicos do município. Desde maio, outdoors e painéis instalados de forma irregular vêm sendo retirados em diversas regiões da cidade.

Saiba mais sobre as ações da Prefeitura e como isso impacta a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: