Prefeitura de Sinop participa de solenidade comemorativa ao Dia do Soldado O Tiro de Guerra 09-002 de Sinop promoveu, na noite desta segunda-feira (25), uma solenidade em comemoração ao Dia do Soldado. O evento...

O Tiro de Guerra 09-002 de Sinop promoveu, na noite desta segunda-feira (25), uma solenidade em comemoração ao Dia do Soldado. O evento contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, que também exerce a função de diretor do TG, além de autoridades municipais, ex-militares e familiares dos atiradores. A celebração incluiu a entrega de diplomas de “Amigo do Tiro de Guerra”, a entrega da Boina Verde Oliva aos jovens matriculados no corrente ano e o tradicional desfile de ex-atiradores.

