Prefeitura de Sinop realiza audiência pública sobre PPA 2026/2029 nesta terça-feira (26)

A Prefeitura de Sinop promove nesta terça-feira (26), às 8h, no Plenário da Câmara Municipal, uma audiência pública para apresentação e discussão do Plano Plurianual (PPA) 2026/2029. O encontro busca garantir a participação popular na definição de diretrizes e metas que irão nortear as ações do poder público municipal nos próximos quatro anos. O PPA é o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública. O Plano organiza programas, projetos e ações que devem ser executados entre 2026 e 2029, nas principais áreas que envolvem o município, como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, desenvolvimento econômico e meio ambiente. A audiência será aberta a toda a população. Os interessados em se manifestar deverão se inscrever no início da audiência. A ficha de inscrição deve ser preenchida com os dados pessoais e o tema a ser abordado. A ordem das falas será definida conforme a inscrição e os registros poderão ser utilizados pela administração para sistematização de dados ou comprovações necessárias. O conteúdo da audiência será disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Sinop e também ficará disponível por tempo indeterminado.

