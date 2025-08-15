Prefeitura de Sinop realiza Mutirão da Cidadania de segunda-feira (18) a quarta-feira (20)
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com diversas secretarias, instituições e...
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com diversas secretarias, instituições e entidades do município, promove de segunda-feira (18) a quarta-feira (20) mais uma edição do Mutirão da Cidadania voltado para pessoas em situação de rua. A ação será itinerante e passará pelo Projeto Inovar, Centro de Recuperação Ebenezer, Casa Nova Vida, Centro de Apoio Cartas e Casa de Passagem. O objetivo é ampliar o acesso de pessoas em situação de rua a serviços sociais, de saúde, jurídicos e de acolhimento, além de atualizar cadastros de beneficiários que estão desatualizados há mais de 24 meses. Para mais informações e detalhes sobre a programação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com diversas secretarias, instituições e entidades do município, promove de segunda-feira (18) a quarta-feira (20) mais uma edição do Mutirão da Cidadania voltado para pessoas em situação de rua. A ação será itinerante e passará pelo Projeto Inovar, Centro de Recuperação Ebenezer, Casa Nova Vida, Centro de Apoio Cartas e Casa de Passagem. O objetivo é ampliar o acesso de pessoas em situação de rua a serviços sociais, de saúde, jurídicos e de acolhimento, além de atualizar cadastros de beneficiários que estão desatualizados há mais de 24 meses.
Para mais informações e detalhes sobre a programação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: