Prefeitura de Sorriso abre credenciamento para destinação final de resíduos sólidos

Será aberto nesta quinta-feira (4 de julho), o período de credenciamento de empresas especializadas na execução de serviços de destinação final de resíduos sólidos das classes A, B, A/B e C. Todas as informações necessárias para o cadastramento estão disponíveis no Portal Transparência da Prefeitura de Sorriso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.