Prefeitura de Sorriso atualiza calendário de licitações até março Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência As empresas que buscam oportunidade de participar de licitações realizadas...

As empresas que buscam oportunidade de participar de licitações realizadas em Sorriso devem ficar atentas à abertura dos novos processos licitatórios dos meses de fevereiro e março, divulgado pela Prefeitura Municipal. Conforme a publicação, as licitações abrangem empresas e fornecedores interessados em suprir necessidades diversas do Município que incluem serviços como a construção de ponte, pavimentação asfáltica e aquisições essenciais de materiais diversos, dentre eles, gêneros alimentícios, materiais descartáveis, troféus e medalhas, entre outros.

