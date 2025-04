Prefeitura de Sorriso formaliza investimento de R$ 1,1 milhão em projetos culturais Nesta quarta-feira 150 artistas assinam contratos no Centro de Eventos Nesta quarta-feira (16), no Centro de Eventos Ari José Riedi...

Nesta quarta-feira (16), no Centro de Eventos Ari José Riedi, foi realizada a assinatura dos contratos com 150 artistas, técnicos e produtores culturais selecionados pelos editais Nº 002/2024 – PROMIC “Festival da Cultura” e Nº 004/2024 – PNAB “Expressões Artísticas da Cultura”. Ao todo, foram formalizados R$ 1.100.000,00 em investimentos destinados à execução de projetos culturais no município. Os recursos são provenientes de uma parceria entre o Governo Municipal e o Governo do Estado, com aporte de 50% de cada esfera. Os editais fazem parte das ações de fomento à cultura local, lançadas em 2024 e com vigência até 2025.

