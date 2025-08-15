Prefeitura de Sorriso lança edital para seleção de projetos culturais A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCT), publicou o Edital de Seleção de Projetos Culturais nº...

A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCT), publicou o Edital de Seleção de Projetos Culturais nº 003 – Promic – “Festival da Cultura 2025”. A iniciativa visa selecionar propostas culturais cadastradas no Cadastro Cultural do Município e com atuação nas câmaras temáticas setoriais de artesanato, artes visuais, audiovisual, bandas e fanfarras, cultura popular, danças, literatura, música, patrimônio cultural e teatro.

