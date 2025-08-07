Prefeitura de Sorriso publica edital do processo seletivo para contratação temporária de professores de Inglês A Prefeitura Municipal de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado...

A Prefeitura Municipal de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025, destinado à seleção de candidatos para o cargo de professor de Inglês, com contratação temporária de excepcional interesse público.

