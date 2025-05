Prefeitura de Sorriso torna transporte público gratuito para toda a população

Momento MT |Do R7

A partir desta quinta-feira (2), o transporte público urbano de Sorriso passa a ser totalmente gratuito. A medida está prevista na Lei nº 3.677, sancionada na última terça-feira (29) e publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (30). Com a nova legislação, os usuários não precisarão mais pagar tarifa para utilizar os ônibus municipais.

