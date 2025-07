Prefeitura de Várzea Grande antecipa pagamento dos servidores Gestão Flávia-Tião quita mais uma folha salarial antes da virada do mês. De janeiro a julho, seis salários foram pagos de forma antecipada... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h58 ) twitter

Gestão Flávia-Tião quita mais uma folha salarial antes da virada do mês. De janeiro a julho, seis salários foram pagos de forma antecipada. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande quitou, nesta quarta-feira (30), de forma antecipada, mais uma folha de pagamento do funcionalismo municipal. A prefeita Flávia Moretti (PL), que anunciou em sua rede social “que o salário está na conta”, frisou que o pagamento em dia, e sempre que possível é antecipado, demonstra respeito com os servidores que são a porta de entrada para os serviços ofertados pelo Município. “Mais que respeito, valorização, é uma obrigação”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

