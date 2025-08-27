Prefeitura de Várzea Grande anuncia retorno do desfile de 7 de setembro
Em grande estilo, o evento volta a ser realizado após 14 anos e reunirá escolas, forças de segurança e instituições na Avenida Couto...
Em grande estilo, o evento volta a ser realizado após 14 anos e reunirá escolas, forças de segurança e instituições na Avenida Couto Magalhães, Centro da cidade. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer (SMCEL), anuncia o retorno do tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro, após mais de uma década sem realizar o evento. A prefeitura está alinhando os últimos detalhes para o retorno do evento – muito esperado pela população – em grande estilo.
