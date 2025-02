Prefeitura de Várzea Grande celebra data com salário na conta e evento emocionante Com música, homenagens e valorização, aposentados revivem momentos de alegria e reafirmam seu legado no serviço público Uma tarde cheia... Momento MT|Do R7 25/01/2025 - 00h06 (Atualizado em 25/01/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com música, homenagens e valorização, aposentados revivem momentos de alegria e reafirmam seu legado no serviço público. Uma tarde cheia de emoção e reconhecimento marcou o Dia Nacional dos Aposentados em Várzea Grande. Nesta sexta-feira (24), o Centro de Convivência do Idoso – Vovô Zeid – recebeu dezenas de servidores aposentados para um evento especial organizado pela prefeitura e pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (Previvag), celebrando o legado de quem dedicou a vida ao serviço público e à construção da cidade.

Para mais detalhes sobre essa emocionante celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura recolhe 100 toneladas de lixo e troca 62 lâmpadas no Vitória Régia

Flávia Moretti se reúne com Pivetta e apresenta novos projetos na área da saúde municipal

Câmara avalia resultado da terceira sessão extraordinária do ano