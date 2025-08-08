Prefeitura de Várzea Grande fará mutirão de limpeza de canais em setembro Durante um período de cerca de 15 a 20 dias, as equipes devem se concentrar, exclusivamente, nesta frente de trabalho Com foco na prevenção... Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 12h38 ) twitter

Durante um período de cerca de 15 a 20 dias, as equipes devem se concentrar, exclusivamente, nesta frente de trabalho Com foco na prevenção contra os alagamentos e no reforço da infraestrutura de drenagem urbana, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, iniciou uma série de ações de limpeza de canais em diferentes regiões da cidade. O trabalho é parte do planejamento estratégico para o enfrentamento do período chuvoso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações programadas!

