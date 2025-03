Prefeitura de Várzea Grande garante 1º exame de ressonância magnética Moisés Taques, de 23 anos, morador do bairro Mapim, precisava do procedimento após sofrer uma queda. Cadastrado no Sistema Único de... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h25 ) twitter

Moisés Taques, de 23 anos, morador do bairro Mapim, precisava do procedimento após sofrer uma queda. Cadastrado no Sistema Único de Saúde (SUS) e regulado, enfrentava dificuldades para realizar o exame devido ao seu peso, que chegava a 280 quilos, e ao tempo de espera. A Prefeitura de Várzea Grande demonstrou mais uma vez seu compromisso com a saúde e bem-estar da população ao garantir a realização de um exame de ressonância magnética no joelho esquerdo para o jovem Moisés Taques, de 23 anos, morador do bairro Mapim, após sofrer uma queda. Na fila de espera pelo exame, ele enfrentava outra dificuldade além da demora: o seu peso, que chegava a 280 quilos. Determinado a cuidar da própria saúde, ele se empenhou em uma rotina de dietas e exercícios dentro de casa para reduzir o peso e viabilizar o procedimento.

Saiba mais sobre essa história inspiradora e o impacto positivo na saúde pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

