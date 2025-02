Prefeitura de Várzea Grande inicia obras de acesso do Parque Tecnológico São cerca de 1,5 km de asfalto com drenagem, meio fio e sarjeta, calçada e piso tátil. O projeto executado com recursos próprios vai... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 21h07 ) twitter

São cerca de 1,5 km de asfalto com drenagem, meio fio e sarjeta, calçada e piso tátil. O projeto executado com recursos próprios vai cobrir mais de 13,7 mil m² de área construída. A prefeitura de Várzea Grande iniciou hoje (27) as obras de acesso ao Parque Tecnológico, na região do Chapéu do Sol. A ordem de serviço foi assinada nesta manhã (27), durante solenidade realizada dentro do Parque.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

