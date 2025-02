Prefeitura de Várzea Grande intensifica limpeza urbana em diversos bairros Serviços visam melhorar a mobilidade urbana e prevenir problemas com o acúmulo de lixo e a proliferação de insetos A prefeitura de... Momento MT|Do R7 16/02/2025 - 13h25 (Atualizado em 16/02/2025 - 13h25 ) twitter

Serviços visam melhorar a mobilidade urbana e prevenir problemas com o acúmulo de lixo e a proliferação de insetos A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria municipal de Serviço Público e Mobilidade Urbana, segue realizando um amplo mutirão de limpeza em diversos bairros da cidade. Na semana passada, os serviços foram realizados no bairro Nova Várzea Grande e na Avenida Arthur Bernardes, no Ipase, além de outras localidades já atendidas conforme o cronograma de fiscalização e monitoramento da prefeita Flávia Moretti (PL).

Para mais detalhes sobre as ações e o impacto na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

