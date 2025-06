Prefeitura de Várzea Grande já realizou quase 24 mil acordos no Refis 2025 Foram mais de R$ 46,4 milhões negociados, dos quais R$ 18,4 milhões já entraram em caixa e estão aplicados em obras, serviços e ações... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h37 ) twitter

Foram mais de R$ 46,4 milhões negociados, dos quais R$ 18,4 milhões já entraram em caixa e estão aplicados em obras, serviços e ações A Prefeitura de Várzea Grande contabiliza 23.948 acordos realizados por meio do programa de Regularização Fiscal (Refis 2025). Conforme o secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, o número significativo reflete a credibilidade e a confiança dos contribuintes em relação a nova gestão municipal. “Todos esses recursos que entram em caixa, formam a nossa receita própria e custeiam das obras, ações e serviços que estão sendo promovidos. Existem uma relação de confiança. A população sabe que esses recursos públicos são utilizados de forma adequada”.

