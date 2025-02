Prefeitura de Várzea Grande lança logo da gestão Flávia e Tião Verde e o amarelo ocre ganham destaque e imprimem os novos valores: transparência, trabalho e progresso A prefeitura de Várzea Grande... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 11h27 ) twitter

Verde e o amarelo ocre ganham destaque e imprimem os novos valores: transparência, trabalho e progresso. A prefeitura de Várzea Grande, sob a gestão da prefeita Flávia Moretti, e do vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL, lançam nessa semana a nova logomarca que vai imprimir os valores e a dinâmica de trabalho dos novos Chefes do Executivo Municipal. A marca foi criada justamente para reforçar o compromisso assumido junto à população a afirmar a nova era, a mudança de página pela qual a cidade começa a passar. O verde e o amarelo ocre são as cores que vão marcar o quadriênio 2025-2028.

Saiba mais sobre essa nova era em Várzea Grande e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

