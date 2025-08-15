Prefeitura de Várzea Grande leva mutirão de limpeza, manutenção e melhorias a diversos bairros nesta sexta-feira (15) A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica nesta sexta-feira... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h38 ) twitter

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica nesta sexta-feira (15) as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!

