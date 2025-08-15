Logo R7.com
Prefeitura de Várzea Grande leva mutirão de limpeza, manutenção e melhorias a diversos bairros nesta sexta-feira (15)

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica nesta sexta-feira (15) as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do município.

