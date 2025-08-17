Prefeitura de Várzea Grande notifica 9,9 mil moradores para aproveitar descontos de até 80% do Refis 2025 A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, começou, a partir desta sexta-feira (15.08),... Momento MT|Do R7 17/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 10h57 ) twitter

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, começou, a partir desta sexta-feira (15.08), a notificar moradores de cinco bairros do município para aproveitarem a oportunidade de desconto do programa de Regularização Fiscal (Refis 2025). Ao todo serão entregues 9924 notificações nos bairros Jardim Glória, Mapim, Jardim dos Estados, Novo Mundo e Jardim Petrópolis. Conforme o secretário municipal de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, informa aos moradores que os profissionais que estão realizando estes serviços pelos bairros estão devidamente identificados e uniformizados. “Muitos munícipes acham que é golpe, entendemos a reação deles, porém, a Prefeitura está apresentando a eles as vantagens, os descontos e os benefícios de estarem em dia com o Fisco Municipal”, disse Marcos.

