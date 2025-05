Prefeitura de Várzea Grande prorroga prazo para pagamento do IPTU 2025 com desconto A Prefeitura de Várzea Grande prorrogou até o dia 9 de maio o prazo para pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano...

A Prefeitura de Várzea Grande prorrogou até o dia 9 de maio o prazo para pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 com 20% de desconto para contribuintes que estão em dia com o Fisco Municipal. A medida foi oficializada por meio de decreto publicado na edição desta quinta-feira (2) do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso.

