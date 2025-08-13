Prefeitura de Várzea Grande realiza audiência pública da LOA e LDO 2026 nesta quinta-feira (14) Será realizada, nesta quinta-feira (14.08), uma audiência pública para apresentação das propostas de lei Ordinária Anual (PLOA) e de... Momento MT|Do R7 13/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Será realizada, nesta quinta-feira (14.08), uma audiência pública para apresentação das propostas de lei Ordinária Anual (PLOA) e de Diretrizes Ordinária (PLDO) do ano de 2026. A apresentação ocorrerá no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Várzea Grande, na Avenida Castelo Branco (prédio do antigo Fórum) às 9h.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a importância da participação popular nesta audiência!

Leia Mais em Momento MT:

CEI ouve sócios da CBS sobre contrato com a Santa Casa

PRF, GEFRON e Força Tática apreendem drogas em veículo durante fiscalização na BR-070

Alunos da rede municipal participam da primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciências