Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Prefeitura de Várzea Grande realiza audiência pública da LOA e LDO 2026 nesta quinta-feira (14)

Será realizada, nesta quinta-feira (14.08), uma audiência pública para apresentação das propostas de lei Ordinária Anual (PLOA) e de...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Será realizada, nesta quinta-feira (14.08), uma audiência pública para apresentação das propostas de lei Ordinária Anual (PLOA) e de Diretrizes Ordinária (PLDO) do ano de 2026. A apresentação ocorrerá no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Várzea Grande, na Avenida Castelo Branco (prédio do antigo Fórum) às 9h.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a importância da participação popular nesta audiência!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.