Prefeitura de Várzea Grande realiza audiência pública da LOA e LDO 2026 nesta quinta-feira (14)
Será realizada, nesta quinta-feira (14.08), uma audiência pública para apresentação das propostas de lei Ordinária Anual (PLOA) e de Diretrizes Ordinária (PLDO) do ano de 2026. A apresentação ocorrerá no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Várzea Grande, na Avenida Castelo Branco (prédio do antigo Fórum) às 9h.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a importância da participação popular nesta audiência!
