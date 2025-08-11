Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Prefeitura de Várzea Grande realiza mais de 60 atendimentos e retira 100 toneladas de lixo na primeira semana de agosto

Na primeira semana de agosto, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Na primeira semana de agosto, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, executou mais de 60 frentes de trabalho e atendeu 64 bairros e localidades com ações de limpeza urbana, manutenção de infraestrutura e melhorias na mobilidade.

Saiba mais sobre as ações e resultados da Prefeitura acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.