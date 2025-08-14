Logo R7.com
Prefeitura de Várzea Grande reforça segurança e sinaliza curva perigosa na Avenida Prefeito Murilo Domingos

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SSPMU-VG), concluiu um conjunto de melhorias na Avenida Prefeito Murilo Domingos atendendo à demanda de moradores que relataram risco de acidentes em uma curva acentuada da via.

