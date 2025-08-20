Prefeitura de Várzea Grande retoma licitação para contratar instituição financeira
A sessão de pregão presencial ocorrerá no dia 2 de setembro, às 9h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. A Prefeitura de Várzea Grande publicou a retomada de licitação, por meio do pregão presencial 01/2025, para contratar uma agência financeira pública ou privada que será a responsável por processar a folha de pagamento de servidores, em caráter de exclusividade, bem como créditos consignados aos servidores, sem exclusividade, além de pagamento de fornecedores.
