Prefeitura de Várzea Grande retoma licitação para contratar instituição financeira
Momento MT|Do R7
20/08/2025 - 18h00

A sessão de pregão presencial ocorrerá no dia 2 de setembro, às 9h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. A Prefeitura de Várzea Grande publicou a retomada de licitação, por meio do pregão presencial 01/2025, para contratar uma agência financeira pública ou privada que será a responsável por processar a folha de pagamento de servidores, em caráter de exclusividade, bem como créditos consignados aos servidores, sem exclusividade, além de pagamento de fornecedores.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa importante licitação!

