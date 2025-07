Prefeitura de Várzea Grande se reúne pela primeira vez para discutir perda de receita Com perdas ao longo do ano, o Município perde cerca de R$ 220 milhões A Prefeitura de Várzea Grande realizou, nesta terça-feira (8),... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 16h59 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h59 ) twitter

Com perdas ao longo do ano, o Município perde cerca de R$ 220 milhões. A Prefeitura de Várzea Grande realizou, nesta terça-feira (8), a primeira reunião para discutir perdas de receita no repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por meio do Índice de Participação dos Municípios (IPM).

Saiba mais sobre as medidas que a Prefeitura está tomando para reverter essa situação no nosso parceiro Momento MT.

