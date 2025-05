Prefeitura debate ações contra queimadas com estudantes e líderes comunitários Lideranças comunitárias e estudantes da Região Oeste de Cuiabá participaram, nesta quinta-feira (29), de uma reunião para discutir... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h56 ) twitter

Lideranças comunitárias e estudantes da Região Oeste de Cuiabá participaram, nesta quinta-feira (29), de uma reunião para discutir a participação da comunidade no projeto “Prefeitura de Cuiabá e Corpo de Bombeiros Juntos por uma Cuiabá sem Queimadas”. O encontro, realizado na EMEB Prof.° Ranulpho Paes de Barros, no bairro Santa Isabel, integra uma série de ações promovidas pela Prefeitura para tratar de medidas preventivas contra queimadas urbanas e rurais na capital. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações e iniciativas para combater as queimadas! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá convoca 81 aprovados para unidades educacionais

