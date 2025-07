Prefeitura debate parcerias para acelerar a regularização fundiária do Assentamento Jonas Pinheiro Depois de quase 25 anos, a luta definitiva pela regularização dos títulos do Assentamento Jonas Pinheiro em Sorriso, continua. Nesta... Momento MT|Do R7 02/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois de quase 25 anos, a luta definitiva pela regularização dos títulos do Assentamento Jonas Pinheiro em Sorriso, continua. Nesta quarta-feira (2) o prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, reuniu-se com representantes da Agência Líder de Desenvolvimento do Norte e Médio Norte de Mato Grosso (Agelider) para tratar sobre o tema tão aguardados por 244 famílias desse assentamento. Durante a reunião, realizada com a presença do secretário municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar, Lucas de Oliveira, e da secretária adjunta da pasta, Ana Catarina Tibaldi dos Reis, o prefeito reforçou o compromisso da gestão com a entrega dos títulos de propriedade às famílias assentadas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: Semsep apresenta plano de instalação de binários para Comissão de Empresários da Perimetral Sudoeste

Polícia Militar prende mulher faccionada e apreende 79 porções de drogas

Debatedores alertam para aumento de casos de bullying nas escolas