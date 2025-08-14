Prefeitura define áreas para apartamentos financiáveis Ao mesmo tempo, também acelera trâmites para erguer 50 casas para famílias em extrema vulnerabilidade Nesta terça-feira (12 de agosto...

Ao mesmo tempo, também acelera trâmites para erguer 50 casas para famílias em extrema vulnerabilidade. Nesta terça-feira (12 de agosto), o secretário da Cidade, Jan Assad Lahham, e o diretor do Departamento de Habitação, Júnior Betanin, cumpriram agenda na capital do Estado. Em pauta, na Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e na MT Par, uma série de tratativas sobre o andamento dos projetos habitacionais que estão sendo viabilizados em Sorriso.

