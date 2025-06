Prefeitura define espaço provisório para ambulantes no Centro de Cuiabá

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá definiu, nesta quinta-feira (5), que a Travessa Desembargador Lobo, nas proximidades da Praça Ipiranga, será o novo espaço provisório para os vendedores ambulantes que atuavam nas calçadas do Centro da cidade. A medida foi anunciada após uma reunião realizada na Câmara Municipal, que contou com a presença de vereadores e secretários do município.

