Prefeitura desobstrui bocas de lobo nas avenidas Miguel Sutil e CPA

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, intensificou os trabalhos de desobstrução de bocas de lobo na capital e removeu seis toneladas de lixo descartadas irregularmente nas avenidas Miguel Sutil e Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA). Durante a ação, iniciada na segunda-feira (3), aproximadamente 24 mil litros de água acumulada nas caixas coletoras foram drenados, contribuindo para a melhoria do sistema de escoamento na região do CPA.

