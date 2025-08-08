Prefeitura destaca importância da Ager no acompanhamento do contrato com Fipe
A responsável por acompanhar os estudos da Fipe, a secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria, destacou que o encontro serviu para discutir a situação do saneamento básico do Município. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assuntos Estratégicos, reuniu-se com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager), na tarde de ontem (7), para discutir a situação do saneamento básico do Município e para dar transparência ao contrato com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Para mais detalhes sobre essa importante discussão e as ações que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
