Prefeitura discute realização da segunda edição do Acelera VG A proposta é aproximar a população do poder público, levando ações e serviços para mais próximos das comunidades. A novidade para esta... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A proposta é aproximar a população do poder público, levando ações e serviços para mais próximos das comunidades. A novidade para esta segunda edição é a Feira da Família que será realizada das 8h às 22h. A prefeitura de Várzea Grande realizará a segunda edição do programa Acelera VG, no dia 28 de março, na rua Manoel José Campos, no bairro Construmat. A ação também abrangerá os bairros Alameda, Altos da Bela Vista, Vista Alegre, Vila Sadia e outros loteamentos vizinhos. Conforme a secretária de Assuntos Estratégicos, Inaciray Ramos de Brito Taveira, essa é uma importante ação de integração entre poder público e população várzea-grandense.

Saiba mais sobre essa importante ação e seus benefícios para a comunidade no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Seminário de Modalidades Paralímpicas traz inovações nas temáticas para 2025

Polícia Civil apreende carga de droga de facção criminosa enterrada terreno em Várzea Grande

Três estudantes da rede estadual são eleitos para o Parlamento Juvenil do Mercosul