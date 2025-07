Prefeitura disponibiliza canal de ouvidoria para atendimento à população sobre a atuação da GCM Reforçando o compromisso com a qualidade do serviço prestado pelos agentes da segurança municipal, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h38 ) twitter

Reforçando o compromisso com a qualidade do serviço prestado pelos agentes da segurança municipal, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Segurança Pública, implementou a Ouvidoria da Guarda Civil Municipal. Por meio do novo canal de comunicação, a população pode registrar reclamações, denúncias, elogios e sugestões sobre a conduta dos membros da corporação.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como participar acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

