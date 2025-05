Prefeitura disponibiliza curso obrigatório para taxistas A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), realizará a 3ª Atualização para Permissionários... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 18h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 18h04 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), realizará a 3ª Atualização para Permissionários e Condutores de Táxis de Cuiabá. A iniciativa está em conformidade com a Lei 12.468/11 e a Resolução 456/13, e prevê 10 horas de treinamento. Além de atender à exigência da legislação federal para o exercício do transporte de passageiros, o curso serve para revisar os principais artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e atualizar os conhecimentos específicos das legislações federal e municipal. A capacitação será realizada no auditório da Semob, nos dias 17 e 24 deste mês, das 8h às 12h. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Motoristas de transporte coletivo recebem orientações de segurança no trânsito

