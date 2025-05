Prefeitura disponibiliza espaços gratuitos para microempreendedores durante Exporriso 2025 Com foco no incentivo ao empreendedorismo local e na geração de renda, a Prefeitura de Sorriso, por meio das secretarias de Desenvolvimento...

Com foco no incentivo ao empreendedorismo local e na geração de renda, a Prefeitura de Sorriso, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Governo, firmou parceria com a comissão organizadora da Exporriso 2025 para disponibilizar 15 espaços gratuitos destinados a microempreendedores individuais (MEIs) do município. O evento será realizado entre os dias 09 e 12 de maio no CTG Recordando os Pagos.

