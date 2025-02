Prefeitura disponibiliza ZapObras para solicitações e acompanhamento

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, tem aprimorado seus canais de comunicação com a população, buscando mais transparência, eficiência e agilidade no atendimento. Uma das iniciativas mais recentes para alcançar esses objetivos é a ativação do ZapObras, ferramenta que permite aos cidadãos solicitar e acompanhar a execução de serviços públicos na cidade.

