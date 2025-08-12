Prefeitura divulga 2ª retificação de classificados para a final do Cantarte 2025 A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou, nesta terça-feira (12), a 2ª Retificação...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou, nesta terça-feira (12), a 2ª Retificação do Resultado dos Candidatos Classificados para a Final do Cantarte, a 4ª Edição. A retificação atualiza a lista de classificados na categoria Infantojuvenil Gospel. O ajuste foi realizado para garantir a correção e a transparência do processo seletivo, reforçando o compromisso com os participantes e com o cumprimento do regulamento do festival.

