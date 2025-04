Momento MT |Do R7

Prefeitura divulga lista preliminar de aprovados no Bolsa Atleta 2025 A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que já está disponível, a partir desta quarta-feira (02), a lista preliminar dos aprovados...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que já está disponível, a partir desta quarta-feira (02), a lista preliminar dos aprovados no Bolsa Atleta “Incentivando Campeões”, edição 2025. Conforme o Edital Nº 01/2025, a lista final dos atletas aprovados será divulgada no dia 04 de abril (sexta-feira).

Para mais detalhes e a lista completa, consulte no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: