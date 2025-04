Prefeitura divulga lista preliminar de inscritos no Edital Viva Cultura Circulação A Prefeitura de Lucas do Rio Verde divulgou nesta segunda-feira (28), a lista preliminar de inscritos no Edital de Chamamento Público...

