Prefeitura divulga resultado definitivo do processo seletivo para contratação de médicos veterinários
Momento MT|Do R7
01/07/2025 - 21h56

O regime jurídico para as funções de que trata este edital será de contrato temporário por excepcional interesse público, para atender à necessidade temporária do Município, no período de dois anos, podendo ser renovado por igual período. A Prefeitura de Várzea Grande divulgou, ontem (30), por meio da Selecon, banca organizadora do processo seletivo, o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de médicos veterinários para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável.

Saiba mais sobre o processo seletivo e os detalhes da contratação no nosso parceiro Momento MT.

